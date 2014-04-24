وزير الداخلية يدشن خدمات إصدار الجواز إلكترونياً

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه أمس، خدمة إصدار الجواز السعودي إلكترونياً وخدمة التفويض الإلكتروني لتنضم هتان الخدمتان لخدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر".

واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى عن هذه الخدمتين اللتين ستسهمان في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكنهم من إنهاء إجراءات إصدار جواز السفر السعودي إلكترونياً عن طريق نظام خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر"، كما ستتيح خدمة التفويض الإلكتروني للمسجلين في "أبشر" إمكانية تفويض من يرغب بإنهاء إجراءات العاملين لديه.

اللواء اليحيى: الهدف أن تكون إدارات الجوازات بلا مراجعين

وأكد اللواء اليحيى أن هذه الخدمات تأتي في سبيل تحقيق رؤية سمو وزير الداخلية في تقديم جميع خدمات المديرية العامة للجوازات إلكترونيا وتحقيق الهدف المرسوم أن تكون إدارات الجوازات بلا مراجعين.

من جانبه بين رئيس مؤسسة البريد السعودي للاستثمار والتسويق المهندس محمد العبدالجبار أن التعاون القائم بين البريد وبين وزارة الداخلية حقق خلال الفترة السابقة نقلة نوعية للخدمات، مضيفا أن البريد يسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم مبادرات التعاملات الإلكترونية الحكومية عن طريق بناء بنية تحتية متكاملة تسهم في إيصال جميع الوثائق إلى المستفيدين في عناوينهم المعتمدة باستخدام العنوان الوطني.