أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

هزاع بن زايد يرعى منتدى البيانات الحكومية المفتوحة

Google+ Print
هزاع بن زايد يرعى منتدى البيانات الحكومية المفتوحة هزاع بن زايد يرعى منتدى البيانات الحكومية المفتوحة

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، تنطلق فعاليات "منتدى البيانات الحكومية المفتوحة"، يوم الاثنين المقبل 28 أبريل الجاري، ويستمر لمدة يومين بفندق "ريتز كارلتون" بأبو ظبي، وتنظمه هيئة الإمارات للهوية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

ووجهت هيئة الإمارات للهوية دعوة إلى الهيئات والجهات الحكومية بالدولة للمشاركة في فعاليات المنتدى، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويشكل فرصة فريدة لمناقشة أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز نهج الشفافية والحوكمة، ودعم تحقيق التوازن بين عملية إتاحة البيانات والمحافظة على خصوصيتها في الوقت عينه.

تجربة الإمارات

وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إنّ دولة الإمارات أدركت منذ وقت مبكر أهمية إتاحة البيانات والمعلومات للمعنيين على المستويين الحكومي والخاص، بما يدعم مشاركة المجتمع في مسيرة التنمية والتطوير، ويساعد على تفهم احتياجات المجتمع، وتلبية متطلبات التنافسية العالمية، مشيراً إلى أنّ دولة الإمارات نفذت العديد من المبادرات المعلوماتية والخدمية في مجالات المعرفة ونشر الإحصاءات والبيانات.

وأكّد الدكتور أهمية "البيانات المفتوحة" في العصر الحالي، نظراً لما تحققه من فوائد لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في مجال تحفيز الاستثمار ودعم بيئة العمل، بما يسهم في خلق الفرص، وتقليل نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها الكثير من دول العالم، عدا عن مساهمتها في تشجيع الإبداع، من خلال استغلال البيانات لابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، ودعم البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات، بالاعتماد على ما تنشره المؤسسات من معطيات وإحصاءات.

ولفت الخوري إلى أهمية دور البيانات المفتوحة في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي، وزيادة القدرات التنافسية، وتعزيز الإبداع لمصلحة المجتمع والأسواق بشكل عام، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز نجاح القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إتاحة المعلومات اللازمة لتأسيس الاستثمارات، واتخاذ قرارات التوسع الأفقي والرأسي للأفراد والشركات والمؤسسات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي