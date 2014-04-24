سيف بن زايد: التطوع رد لجميل الوطن

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن العمل التطوعي لخدمة البيت الإماراتي الكبير هو السبيل الأمثل لرد جزء من جميل هذا الوطن المعطاء وقيادته الكريمة، التي وفرت أرقى سبل العيش الهانئ للجميع تحت مظلة ثابتة من الأمن والأمان تحلم به شعوب كثيرة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس 120 مواطناً ومقيماً من متطوعي الشرطة المجتمعية؛ تم إشراكهم في تنظيم عدد من المعارض والمؤتمرات والندوات وحملات التوعية، التي زاد عدد ساعات التطوع الشرطي فيها عن 1000 ساعة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالمتطوعين المواطنين وإخوانهم المقيمين، معرباً عن سعادته بهذه النخبة المجتمعية التي تتكاتف فيها أيدي أبناء الوطن مع الضيوف الكرام، وتتلاحم الجهود الطيبة بعزمها على إظهار صورة الإمارات على نحو مشرِّف يليق بها وتستحقه.

نواة تطوعية

وأكد سموه حرص الحكومة على دعم وتعظيم هذه النواة التطوعية، وتنميتها لتصبح مجتمعاً فاعلاً لخدمة الوطن وسكانه، والأخذ بيد أي مبادرة مجتمعية ووطنية ترمي إلى تعزيز قيم التعاون والبناء، وتعلي من قيم العمل والولاء، موجهاً سموه بزيادة تفعيل هذه المبادرة لتشمل جميع شرائح المجتمع، وتعميم تجربة التطوع في الشرطة المجتمعية على مستوى القيادات العامة للشرطة بالدولة.

حضر اللقاء اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومحمد الرميثي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء حميد الهديدي، قائد عام شرطة الشارقة، واللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وعدد كبير من الضباط.

واعتبر المقدم مبارك بن محيروم، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الأعمال التطوعية تعدّ أسمى الأعمال الإنسانية لخدمة المجتمع.

وألقت المتطوعة مريم البلوشي، كلمةً نيابة عن زملائها المتطوعين، وتحدثت مع سموه بست لغات، أدهشت الحضور، إذ رحّبت بسموه بالصينية وبالروسية، ثم شكرته بالإسبانية، وتحدثت بالفلبينية والإنجليزية بالإضافة إلى العربية.

تغريدة

دون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

"سعدت اليوم بلقاء مواطنين ومقيمين من المتطوعين مع الشرطة المجتمعية.. معكم نعزز روح المسؤولية المشتركة تجاه الوطن الغالي"