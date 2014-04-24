"أطباء القاهرة" تدعو الأعضاء للمشاركة بـ"عمومية طارئة" غدا الجمعة

دعت نقابة أطباء القاهرة، أعضاءها لحضور فعاليات الجمعية العمومية الطارئة، غداً الجمعة، لمناقشة موقف الحكومة من مطالب الأطباء، بالإضافة إلى بحث مقترحات الإضراب.

وقالت نقابة أطباء القاهرة، فى بيان أمس الأربعاء، أن النصاب القانونى للجمعية يكتمل بحضور 1000 عضو، وحال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل الجمعية العمومية لتعقد فى 9 مايو 2014.

وأضاف البيان، أنه حال عدم تأجيل الجمعية العمومية سيستمر الإضراب الجزئى، بنفس البروتوكول لحين انعقاد الجمعية العمومية، وإصدار قراراتها، مشدداً على مشاركة جموع الأطباء بالمسيرة التى دعت لها لجنة الإضراب، يوم الاثنين 28 أبريل، من دار الحكمة إلى مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب الأطباء.