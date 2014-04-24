عدلي منصور يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا

تلقى الرئيس عدلي منصور، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من جاكوب زوما، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تم خلاله تناول العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال مصدر رئاسي إن الاتصال جاء بعد استقبال مصر لمبعوث رئاسي من جنوب أفريقيا منذ عدة أسابيع، مما أسهم في إطلاق حوار إيجابي حول علاقات البلدين، وبما يخدم مصالح القارة الأفريقية.

وأضاف المصدر اتفقت رؤى الرئيسين «منصور وزوما» حول أهمية التعاون الثنائي المصري جنوب الإفريقي بما يخدم مصلحة البلدين ومستقبل القارة الأفريقية بأسرها.