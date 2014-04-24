بالصور.. ضبط 3 بحوزتهم سبعين لفافة بانجو بطهطا في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد خالد شعيب رئيس مباحث طهطا والنقيب سامح الضبع والنقيب امير الحويج معاونى المباحث .

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن كلا من صلاح جابر محمد حسن وشهرته صلاح السطلي و ياسر جابر محمد حسن وشهرته ياسر رابسو و وليد جابر محمد حسن وشهرته وليد السطلي والثلاثة مسجلين خطر فئة ب وبحوزتهم حوالي سبعين لفافة تحتوي نبات البانجو ومبلغ مالي 3700ثلاثة الاف وسبعمائة جنيه من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة .

وتم تحرير المحضر عن الواقعة رقم850لسنة2014 اداري قسم طهطا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم اربعة ايام على ذمة التحقيق.