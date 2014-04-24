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رئاسة الأركان الليبية: العاصمة طرابلس لم تدخلها أي قوات عسكرية من خارجها

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رئاسة الأركان الليبية: العاصمة طرابلس لم تدخلها أي قوات عسكرية من خارجها رئاسة الأركان الليبية: العاصمة طرابلس لم تدخلها أي قوات عسكرية من خارجها

قال المتحدث باسم رئاسة الأركان علي الشيخي إن العاصمة طرابلس لم تدخلها قوات عسكرية من خارجها حتى الآن.

وأضاف الشيخي- في تصريح له اليوم ـ أن رئاسة الأركان لم تكلف أي قوات بدخول العاصمة، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني العام كان قد أصدر قراراً بشأن تكليف الثوار بحماية الدولة الليبية.

وأشار الشيخي إلى أن رئاسة الأركان طلبت من لجنة الدفاع إعداد قوائم بالوحدات المكلفة من قبلها ليتم التعامل مع منتسبيها، مبيناً أن لجنة الدفاع لم تقدم أي قوائم حتى الآن.

كان المجلس المحلي بطرابلس الكبرى قد أعلن في وقت سابق “رفضه دخول أي تشكيلات عسكرية إلى العاصمة طرابلس، حقناً للدماء، وتجنباً للمواجهة بين أبناء الوطن الواحد”.

وأوضح المجلس أن قرار المؤتمر الوطني رقم 33 لعام 2014 طالب ثوار ليبيا والمنضمين إلى المجالس العسكرية بالقيام بتوفير الحماية لمدنهم؛ التزاما بقرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 القاضي بخروج التشكيلات المسلحة من طرابلس.

يذكر أن مدير المكتب الإعلامي لثوار ليبيا عادل الترهوني كان قد تحدث عن توجه رتل قادم من المنطقة الشرقية إلى العاصمة طرابلس على أنه إحدى خطوات الخطة الأمنية الجديدة التي تأتي في إطار تنفيذ قرار المؤتمر الوطني رقم 33 لسنة 2014.
> أ ش أ

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