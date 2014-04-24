ملك إسبانيا عن قمة ريال وبايرن: فاز الفريق الأفضل

(إفي): أكد العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس اليوم أن "الفريق الأفضل فاز"، في تعليقه على فوز ريال مدريد الإسباني على بايرن ميونخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وقال الملك، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي تابعها من المقصورة الرئيسية، "لقد لعبنا بشكل جيد، وفاز الأفضل" وأضاف "سنرى ما إذا كان الريال سيتأهل للنهائي. أود أن يكون النهائي إسبانيا خالصا".

كان ولي العهد الإسباني الأمير فيليبي قد حضر مباراة فريق أتلتيكو مدريد أمام تشيلسي الإنجليزي التي أقمت مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي نفس الدور، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.