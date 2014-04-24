روبن: قادرون على تعويض الخسارة بمباراة الإياب

(إفي): أبدى الهولندي آريين روبن، لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تعويض خسارته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف دون رد، في لقاء الإياب الذي يقام الأسبوع المقبل في أليانز آرينا.

وقال روبن، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "سنخوض مباراة العودة بثقة".

وأوضح "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد أمام فريق كبير، وسيطرنا على مجريات الأمور" في اللقاء الذي أقيم في سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي.

وأعرب اللاعب عن أسفه إزاء عدم قدرة فريقه على تسجيل هدف على الأقل كان من شأنه تحسين وضع البايرن في لقاء الإياب.

وأضاف "لقد صنعنا فرصتين (للتسجيل)، إحداهما ممتازة لماريو جوتزه. الان يجب علينا مواصلة رفع المستوى استعدادا لمباراة العودة".