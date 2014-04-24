رغم الخسارة .. جوارديولا فخور ببايرن

(إفي): اعتبر المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب جوارديولا أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب سانتياجو برنابيو، معربا عن أمله في تحسن أداء البافاري في مباراة العودة.

وقال جوارديولا في تصريحات لقناة (زد دي إف) الألمانية من العاصمة الإسبانية "أنا فخور بفريقي، لعبنا بصورة جيدة وقدمنا مباراة عظيمة أمام ريال مدريد وهو واحد من أفضل الفرق في العالم".

وأضاف المدرب "أتمنى أن نتحسن بصورة أكبر في مباراة العودة".

وتابع المدير الفني السابق للبرسا "لعبنا أمام فريق يضم أغلى لاعبين في العالم، وقدمنا أشياء طيبة حتى ولو لم تكن النتيجة مرضية".

وأردف جوارديولا "الأسبوع المقبل نحتاج لامتلاء مدرجات أليانز أرينا لتعويض الخسارة هنا".

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه على الرغم من الخسارة يشعر بتفاؤل أكبر عما كان الوضع عليه قبل بداية المباراة.