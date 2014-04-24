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رونالدو: لم أضغط على نفسي للمشاركة أمام بايرن

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رونالدو: لم أضغط على نفسي للمشاركة أمام بايرن رونالدو: لم أضغط على نفسي للمشاركة أمام بايرن

(إفي): أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم أن "البعض لم يكونوا يرغبون في مشاركته" أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المباراة التي انتهت لصالح الفريق الملكي بهدف دون رد.

وقال كريستيانو، في تصريحات صحفية، "كنت أشعر بالخوف، كانت مباراتي الأولى بعد (غياب استمر) ثلاثة أسابيع. كنت أشعر بالثقة، ولكن البعض لم يكونوا يرغبون في أن ألعب، ولكن آخرون شعروا برغبتي في ذلك. شعرت بأنني في حالة رائعة".

وبسؤاله حول من لا يرغب في أن يخوض كريستيانو المباراة "هذا أمر آخر، لابد أن نشعر بالسعادة، لقد فزنا"، مؤكدا "لم أضغط على نفسي (للمشاركة) أشعر أنني في حالة جيدة".

وأكد أنه لا يشعر بالضيق أو الغضب، مشيرا "لقد أصبح هذا من الماضي. عاد كريستيانو في محاولة لتقديم المساعدة".

وأشار إلى أن الفوز على البايرن بهدف دون رد "أمر جيد بالطبع.. نتقدم بأفضلية جيدة، واذا سجلنا هدفا (في مباراة الإياب) ستتعقد الأمور بالنسبة لهم".

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