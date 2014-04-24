بالأرقام - مودريتش Vs كروس .. من ' ملك النص ' ؟

أسفرت إحصائيات مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن أرقام عجيبة لنجمي خط وسط الفريقين لوكا مودريتش، وتوني كروس.. فلمن كانت الغلبة.

ريال مدريد نجح في الفوز بهدف، ولكن الاستحواذ للبايرن وصل لنسبة 72 %، وتمريرات العملاق البافاري الصحيحة 90 % مقابل 79 % لريال مدريد.. هذا وفقا لعدة مواقع إحصائية.

أما على صعيد سيطرة وسط الملعب، فهناك نجمين هما الأبرز في كل فريق من حيث دقة التمرير والأماكن التي شغرها طوال الـ90 دقيقة.

أولا) لوكا مودريتش

مودريتش أخطأ طوال المباراة في تمريرة واحدة فقط بنسبة تمريرات صحيحة 97 %، من إجمالي 33 تمريرة أخطأ في واحدة.

والصورة التالية توضح اتجاه التمريرات..

وعلى صعيد النشاط في وسط الملعب، ركض مودريتش 11452 مترا، والخريطة الحرارية توضح أماكن تواجد اللاعب.

ثانيا) توني كروس

رقم خرافي من لاعب وسط بايرن، 112 تمريرة صحيحة من إجمالي 115 بنسبة 97 %.. أخطأ في ثلاثة فقط أمام فريق يمتلك شابي ألونسو ولوكا مودريتش في وسط الملعب الدفاعي.

والصورة التالية توضح اتجاه تمريراته..

كروس ركض بمعدل قريب من مودريتش 11596 مترا، ولكنه تواجد بكثافة أكثر مثلما توضح الخريطة الحرارية التالية.