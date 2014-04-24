أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام - مودريتش Vs كروس .. من ' ملك النص ' ؟

Google+ Print

أسفرت إحصائيات مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن أرقام عجيبة لنجمي خط وسط الفريقين لوكا مودريتش، وتوني كروس.. فلمن كانت الغلبة.

ريال مدريد نجح في الفوز بهدف، ولكن الاستحواذ للبايرن وصل لنسبة 72 %، وتمريرات العملاق البافاري الصحيحة 90 % مقابل 79 % لريال مدريد.. هذا وفقا لعدة مواقع إحصائية.

أما على صعيد سيطرة وسط الملعب، فهناك نجمين هما الأبرز في كل فريق من حيث دقة التمرير والأماكن التي شغرها طوال الـ90 دقيقة.

أولا) لوكا مودريتش

مودريتش أخطأ طوال المباراة في تمريرة واحدة فقط بنسبة تمريرات صحيحة 97 %، من إجمالي 33 تمريرة أخطأ في واحدة.

والصورة التالية توضح اتجاه التمريرات..

luca

وعلى صعيد النشاط في وسط الملعب، ركض مودريتش 11452 مترا، والخريطة الحرارية توضح أماكن تواجد اللاعب.

lucaaa

ثانيا) توني كروس

رقم خرافي من لاعب وسط بايرن، 112 تمريرة صحيحة من إجمالي 115 بنسبة 97 %.. أخطأ في ثلاثة فقط أمام فريق يمتلك شابي ألونسو ولوكا مودريتش في وسط الملعب الدفاعي.

والصورة التالية توضح اتجاه تمريراته..

kroos

كروس ركض بمعدل قريب من مودريتش 11596 مترا، ولكنه تواجد بكثافة أكثر مثلما توضح الخريطة الحرارية التالية.

kroosaa

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع