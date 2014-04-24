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بالصور .. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة الملازم أول احمد سعد الديهي

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بالصور .. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة الملازم أول احمد سعد الديهي بالصور .. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة الملازم أول احمد سعد الديهي

في موكب جنائزي رهيب شيعت جنازة الشهيد الملازم أول “احمد سعد الديهي” ابن قرية شنو –مركز كفر الشيخ ، الذي راح ضحية الغدر والخيانة على أيدي الإرهاب الأسود بالإسكندرية فجر اليوم الأربعاء الضابط بالإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية.

وقد أقيمت لشهيد الوطن جنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية شنو –مركز كفر الشيخ ، شارك فيها قوات الشرطة والحرس الوطني والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ واللواء أحمد بكر مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواءعادل النطاط مدير امن كفر الشيخ وقيادات المحافظة التنفيذية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الرحمة بشنو .

كما شارك في تشيع جنازة الشهيد آلاف المشيعين من أبناء القرية والقرى المجاورة مرددين الهتافات المنددة بالإرهاب الأسود وإعلاء شأن الشهيد حبيب الله.

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