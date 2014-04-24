الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك الفاتيكان فى إعلان باباوين كقديسين

قال الأب هانى باخوم، سكرتير الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، لـ"اليوم السابع"، إن البطريرك وجه رسالة إلى الآباء المطارنة، والآباء القمامصة والكهنة بسبب إعلان الباباوين يوحنا بولس الثانى، ويوحنا الثالث والعشرين كـ"قديسين" بالكنيسة الكاثوليكية وذلك يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن الرسالة نصت على: "أكتب لكم بمناسبة إعلان قداسة البابويين يوحنا بولس الثانى ويوحنا الثالث والعشرين، يوم الأحد 27 أبريل الحالى، واتحادا مع كنيستنا الكاثوليكية فى العالم نقترح عليكم تشجيع الرعايا على تقديم قداسات الأحد المقبل على هذه النية، وتوعية الشعب خلال العظة بهذا الحدث المبارك وكيف نعيش شركة القديسين، وبهذه المناسبة وباسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قمنا بعمل صورة خاصة للبابويين مع صلاة، وسوف تصل إليكم مع جريدة حامل الرسالة، فبرجاء توزيعها على شعب الكنيسة".

ومن جهة أخرى أعلن الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، أنه سوف يشارك فى إعلان القداسة فى روما غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كما استعدت الكنائس الكاثوليكية المصرية لهذا الحدث العظيم، من خلال إقامة القداسات على هذه النية المباركة، وعرض أفلام وثائقية عن الباباوية القديسين، وتوزيع صورة تذكارية تجمع الباباوين القديسين وصلاة خاصة لكل منهما.