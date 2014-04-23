4 مجهولين يهاجمون محل مصوغات ذهبية بالقليوبية ويسرقون 2 كيلو ونصف جرام ذهب

هاجم 4 مجهولون مسلحين محل مصوغات ذهبية وقاموا بالسطو المسلح عليه ،وقاموا بسرقة مشغولات ذهبية وزنت حوالي 2كيلو ونصف ولاذوا بالفرار وتحرر عن ذلك محضر واخطرت النيابة للتحقيق.

> تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية ، بالواقعة وانتقل علي الفور المقدم احمد عبدالعاطى ،رئيس مباحث المركز وكشفت المعاينة المبدئية للمحل وجود كاميرات استطاعت تصوير الجناة وتبين انهم 4 كانوا مدججين بالاسلحة الآلية ،من بينهم واحد ملثم اقتحموا المكان وهددوا من فيه بالقتل ، وقاموا بالاستيلاء على كمية من الذهب تقدر ب 2,5 كيلو جرام ولاذوا بالفرار.

> وعلي الفور تم تكليف اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام ، والعميد اسامة عايش رئيس المباحث بسرعة تشكيل فريق بحث وتحديد الجناة والعمل على سرعة ضبطهم والقبض عليهم.