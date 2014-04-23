بالفيديو .. هدف واحد يكفي؟

خرج ريال مدريد من ملعبه بهدف دون رد في تحدي بايرن ميونيخ الألماني، ضمن جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن فتح مدرسة الاستحواذ كعادته، ضغط من منتصف الملعب كما يحب مدربه بيب جوارديولا..

أهدر بايرن ميونيخ عدة فرص، أبرزها تصويبة لآريين روبن، وأخرى لماريو جوتزه، ومطالبة بركلة جزاء غير حقيقية لتوماس مولر.

أما ريال مدريد فدافع، واعتمد المرتدات.

في النهاية خرج ريال مدريد بهدف لكريم بنزيمة، وأهدر 3 عن طريق كريستيانو رونالدو، ثم أنخل دي ماريا، وأخيرا جاريث بيل.

استحواذ

في الشوط الأول، لعب بايرن بفلسفته الطبيعية، دفاعه متمركز في وسط الملعب، ضغط مرتفع على ريال مدريد الذي لم تكن قدميه ثابتتين على الأرض.

فيليب لام قاد وسط ملعب بايرن، تمريرات طويلة قطرية لآريين روبن يمينا وفرانك ريبري يسارا.

لكن دفاع ريال مدريد تكتل بعرض الملعب، إسكو يدافع مع أنخل دي ماريا وثنائي الارتكاز شابي ألونسو ولوكا مودريتش.

ثم جاءت اللحظة، وانقض ريال مدريد في مرتدة على جبهة رافينيا الظهير الأيمن لبايرن، وأرسل فابيو كوينتراو الظهير الأيسر للميرنجي كرة عرضية لم يجد بنزيمة عسرا في تسجيلها.

هنا زادت ثقة الميرنجي في الهجوم، وأهدر رونالدو انفرادا (شاهده من هنا) ثم أضاع دي ماريا كرة ثانية (شاهده من هنا) بعد استغلال لمساحات ظهرت في الخط الخلفي لبايرن.

تغيير بيب

بيب في الشوط الثاني غير خطته، دفع بخابي مارتينيز في الوسط بدلا من رافينيا وأعاد فيليب لام لمركز الظهير الأيمن.

ثم دخل ماريو جوتزه على حساب فرانك ريبري التائه، ومنح روبن توجيهات باقتحام الملعب من العمق.

الخطة أصبحت 4-1-4-1، وهذه التغييرات أثمرت عن بعض التحسن في أداء بايرن.

وكاد بايرن أن يسجل من فرصة ذهبية لماريو جوتزه، الذي أطلق قذيفة مدوية، لكن كاسياس كان بالمرصاد. (شاهده من هنا)

ومنح أنشيلوتي تعليمات للوكا مودريتش بأن يتحول للجبهة اليسرى لريال مدريد، ليقف أمام كل محاولات دخول روبن بالكرة من الجناح للعمق.

ريال مدريد في تلك الفترة فقد بيبي بسبب الإصابة، ودخل فاران.. والأهم أنه فقد كريستيانو رونالدو الذي وضح أنه ليس مكتمل اللياقة، ودخل في مكانه المريض بالبرد، جاريث بيل.

بيل منح ريال مدريد بعض الأنياب الهجومية، لكن الميرنجي ظل مهتما بالشؤون الدفاعية بدليل دخول إسير إيارامندي في مكان إسكو.

في النهاية انتهت المباراة بفوز للميرنجي، احتفال من الجماهير.. لكن هل يكفي هدف واحد في لقاء الإياب على أرض أليانتس أرينا؟

شاهد الهدف من هنا