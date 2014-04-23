' المدرب ' جوارديولا يتذوق طعم الهزيمة في سنتياجو برنابيو لأول مرة

خسارة بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أمام ريال مدريد على ملعب سنتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي الأولى للإسباني في تاريخه التدريبي.

فقد سقط بهدف كريم بنزيمة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملكي يوم الأربعاء مسجلا أول سقوط له على هذا الملعب منذ أن بدأ مشواره التدريبي.

وخاض جوارديولا وهو لاعبا في صفوف برشلونة سبع مباريات على ملعب سنتياجو برنابيو خسر منها أربعة وتعادل في ثلاثة ولم يفز وهو لاعبا على هذا الملعب.

أما على صعيده التدريبي، فقد قاد برشلونة في سبع مباريات على استاد سنتياجو برنابيو أمام ريال مدريد قبل مواجهة بايرن، فاز في خمسة وتعادل في أثنين ولم يهزم مطلقا.

ولكن جاء كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ونجح في إلحاق الهزيمة الأولى لبيب على هذا الملعب.