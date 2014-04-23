ابنة الشهيد زكي: أبي صلى بنا الفجر وكان يختم القرآن 4 مرات في الشهر

قالت مها ابنة الشهيد العميد أحمد زكى ضابط الأمن المركزى، إنها فور سماع صوت الانفجار هرولت إلى سيارة والدها، وعندما رأيته بلا قدم بسبب الانفجار قمت بطلب الإسعاف، ولكنها لم تصل إلا بعد ساعة من الاتصال، الأمر الذى دفعهم إلى نقل الشهيد فى سيارة إلى المستشفى، حيث كان على قيد الحياة ويردد الشهادتين.

وأضافت”زكى” خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن المستشفى التى ذهب إليها الشهيد فى بداية الأمر لم تكن مجهزة طبيًا لاستقبال الحالات الحرجة، فتم نقله إلى مستشفى أخرى قبل أن تخرج روحه إلى خالقها، وهو يرفع أصبع السبابة، وتابعت قائلة: “عندما شاهدت والدى وهو ميت كان مبتسمًا ورائحة المسك تفوح من غرفته بالمستشفى”.

واستطردت ابنة الشهيد قائلة: “والدى صلى الفجر حاضر معى بالإضافة إلى أنه صلى 12 ركعة فى الضحى”، مشددة على والدها كان يختم القرآن 4 مرات كل شهر، وكان يحضر الطعام إلى “القطط والعصافير المتواجدة فى الشارع”، وكان حريصًا على تعليمنا أمور الدين.