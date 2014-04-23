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منال العيسى تواصل تصوير برنامج "دراما" على القناة الأولى

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منال العيسى تواصل تصوير برنامج "دراما" على القناة الأولى منال العيسى تواصل تصوير برنامج "دراما" على القناة الأولى

تواصل المذيعة منال العيسى تصوير حلقات برنامجها الجديد "دراما"، الذي يتولى إنتاجه التلفزيون السّعودي. وقالت منال عن طبيعة البرنامج لـ"سيدتي نت": "إنّه برنامج أسبوعي يُقدَّم على القناة الأولى. نستضيف من خلاله العديد من الفنانين والمخرجين والكتّاب والنّقاد الصحفيين، ومن أبرز ضيوف حلقاتي: المنتج خالد المسيند، والفنان طلال السدر، والمخرج ضيف الحارثي، والكاتب فيصل ندا، والكاتبة والمخرجة أمل حسين، والفنانة خطر، ونرمين محسن، وسارة الجابر، وزرا البلوشي، وسارة الجابر، وفنانون آخرون لهم بصمة في عالم الدراما".

وتضيف العيسى:" إنّ برنامج "دراما" يتناول بكلّ جرأة الأعمال الدرامية من جميع النّواحي، حيث يتحدّث عن المسلسل وطريقة الإخراج والفنانين المشاركين، كما يتناول أسباب نجاح أو فشل المسلسلات السعودية. ويتحدث أيضاً عن المنافسة القوية بين الأعمال السعودية والخليجية وحقوق الممثلين، كما أنّه يسلّط الضّوء على أسباب ضعف الدراما السعودية". ويعدّ هذا البرنامج التّجربة الأولى للعيسى عبر شاشة القناة الأولى".

 

 

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