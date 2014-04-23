ننشر مواعيد وجداول امتحانات المعاهد الأزهرية

اعتمد الشيخ جعفر عبد الله علي رئيس قطاع المعاهد مواعيد امتحانات النقل للمعاهد الأزهرية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات والبعوث والشعبة الإسلامية علي أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 2014/5/3 ويكون آخر يوم هو السبت الموافق 2014/5/24

وأكد الشيخ جعفر لجميع المناطق الأزهرية استنفار جهود معلميها في استثمار المدة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني فيما يعود بالنفع علي الطلاب وأن تكثف كل منطقة جهودها في المتابعة الجادة والتوجيه. وحث الطلاب علي الانتظام في الدراسة حتي نهاية المواعيد المقررة لها حفاظا علي مستقبل أبناء الأزهر الشريف

وأضاف أنه نظرًا لضيق وقت الفصل الدراسي الثاني فقد تقرر أن يتم إجراء الامتحانات الشفهية بجميع المعاهد الأزهرية خلال الأيام الخالية من امتحانات التحريري .

مؤكدًا أنه خلال أيام سوف يتم اعتماد مواعيد امتحانات الشهادات الأزهرية.