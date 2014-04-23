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أكرم حُسني : نجاح شخصية “أبو حفيظة” سر عودتي إليها .. والبداية بانتخابات الرئاسة

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أكرم حسني "سيد أبو حفيظة"

أكرم حسني “سيد أبو حفيظة”

أعلن الإعلامي أكرم حسني عن عودته لتقديم شخصية “سيد أبو حفيظة” مرة أخرى في برنامج “أسعد الله مساءكم من جديد”، والمقرر عرضه  أُسبوعيًا على قناة “إم بي سي ” أول مايو المقبل .

وأوضح  حسني في تصريح خاص لوكالة أنباء “أونا”،أن حب الجمهور لشخصية أبو حفيظة ونجاحها وتفوقها على شخصية “وسيم هدهد” هو السبب في عودته لتقديمها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن “وسيم هدهد” ظُلم ولم يأخذ حقه في العرض .

واختتم أكرم حسني قائلًا : البرنامج سيبدأ بالتعليق على انتخابات الرئاسة ومايصاحبها من أحداث دون إهانة أو مهاجمة أحد .

كتب : محمد  الموجي

أكرم حسني "وسيم هُدهد"

أكرم حسني وفريق عمل  ”وسيم هُدهد”

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أونا

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