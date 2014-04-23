بالصور صندل عائم عملاق بترعة نجع حمادى لازالة جميع الحشائش والعوالق بسوهاج

اعتمد الدكتور محمد عبد المطلب ،وزير الموارد المائية والرى ، 8 مليون جنية لتنفيذ مشروعات الرى ، بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج فى اطار الاستعداد لموسم الزراعة الصيفى ، ولضمان حل مشاكل المزارعين خلال الاعوام الماضية والتى كان اهمها عدم وصول مياة الرى لنهاية الترع والمساقى المائية مما يؤي الى تلف و قلة انتاجية المحاصيل الزراعية.

وقال المهندس عمر سيف النصر ، مهندس رى ،ان الاعتمادات المالية تشمل تشغيل صندل عائم عملاق بترعة نجع حمادى الغربية لازالة جميع الحشائش والعوالق ، وما يعوق تدفق المياة ناحية الشمال لضمان وصول المياة لمدن شمال المحافظة.

هذا بالإضافة الى تطهير جميع الترع والمساقى بنطاق هندسة رى البلينا ، لضمان وصول مياة الرى لكل الأراضى المنزرعة.

وقال سيف النصر،ان الاعتمادات المالية تشمل عمل تغطية وتكاسي حجرية للمناطق التى تمثل بؤر للتلوث ومحل شكوى لمواطنى البلينا ،هذا بالإضافة الى انشاء كوبري مدخل مدينة البلينا عند الكيلو”26\500 “على ترعة نجع حمادى الغربية ، الى جانب انشاء عدد جديد من فم الترع لربط عدد من المساقى الزراعية ببعضها ، لضمان توافر المياة فترة اقصى الاحتياجات.