رئيس جنوب السودان يجري تغييرات في رئاسة أركان الجيش والاستخبارات

قرر رئيس جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، الأربعاء، إعفاء رئيس أركان الجيش، الفريق جيمس هوث ماي، من منصبه وتعيين الفريق فول ملونق أوان، بدلا منه.

وكان «أوان» يشغل حاليا منصب حاكم ولاية شمال بحر الغزال.

كما نص القرار الذي أذاعته الإذاعة الرسمية على إعفاء الفريق ماج فول، رئيس وحدة الاستخبارات من منصبه، وتعيين الفريق مريال نوور جوك رئيسا لاستخبارات الجيش الشعبي.

كما أصدر رئيس الجمهورية الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للجيش قرارا آخر قضى بتعيين نائب السكرتير المالي لحزب الحركة الشعبية الحاكم بجنوب السودان، كويل أقوير، حاكما مكلفا لولاية شمال بحر الغزال.

وتأتي هذه التغييرات في قيادة الجيش بينما تمر البلاد بفترة هي الأصعب في تاريخها منذ انفصالها عن السودان، قبل نحو 3 أعوام، على خلفية المواجهات مع المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق، ريك مشار، الذي اتهمته السلطات بتنفيذ محاولة انقلابية، في منتصف ديسمبر الماضي.