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وفد مصرى يغادر مطار القاهرة لتفقد مقار إقامة الحجاج فى الأراضى المقدسة

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وفد مصرى يغادر مطار القاهرة لتفقد مقار إقامة الحجاج فى الأراضى المقدسة وفد مصرى يغادر مطار القاهرة لتفقد مقار إقامة الحجاج فى الأراضى المقدسة

 

بدء رحلات سفر الحجاج للأراضى .. أرشيفيةالمقدسة

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الأربعاء وفد مصرى برئاسة اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية رئيس الجهاز التنفيذى لبعثة الحج متوجها إلى المدينة المنورة فى بداية جولة تستغرق أسبوعين لتفقد أماكن إقامة الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة .

وقال احد اعضاء الوفد قبل سفره يقوم الوفد المصرى بتفقد أماكن إقامة الحجاج المصريين فى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشعر الحرام حيث نحرص على أن تكون فى أقرب الفنادق المجاورة للحرمين الشريفين حيث وجدنا من السلطات خلال زياراتنا السابقة كل تفاهم وتعاون لتوفير كل وسائل الراحة لضيوف الرحمن وأن هناك تعاون بين كل الهيئات المشرفة على الحج لخدمة 62 ألف حاج مصرى يمثلون حصة هذا الموسم حيث خفضت المملكة حصة مصر بنسبة 20% بسبب أعمال التجديد والتوسعة التى تتم فى المسجد الحرام وسيتم إستثناء 4700 حاجا من الدخول فى القرعة هذا الموسم حيث سيتم إختيارهم بدون قرعة وهم يمثلون الذين تم إختيارهم العام الماضى ولم يؤدوا المناسك بعد خفض حصة مصر من الحج .

 

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