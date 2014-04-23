أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبير نعمة تستعد لمهرجان فاس في باريس

Google+ Print
عبير نعمة تستعد لمهرجان فاس في باريس عبير نعمة تستعد لمهرجان فاس في باريس

تشارك الفنّانة اللبّنانية عبير نعمة في الدّورة المقبلة من مهرجان فاس الدّولي. وذكرت الفنانة في رسالة إلى جمهورها، عبر إحدى صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّها تستعدّ للمهرجان في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كتبت: "بعزّ عليّ ما كون معكن برسيتال ديني هيدي السّنة، بسبب سفري الدائم. ولكلّ اللي ناطريني بكرا، سامحوني....ما رح أقدر كون ببكركي أو مار شربل لرتبة الآلام لدواعي السفر. رح كون بباريس للتحضير لافتتاح مهرجان فاس الدولي. صلّولي وإنتو بقلبي وبحملكن بصوتي وين ما بكون".

تجدر الإشارة إلى أنّ عبير نعمة شاركت في دورة المهرجان في السنة الماضية، حيث لفتت إليها الأنظار عبر تقديمها مجموعة من تراتيل أرمينيّة وسريانية وبيزنطية.

 

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي