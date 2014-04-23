عبير نعمة تستعد لمهرجان فاس في باريس

تشارك الفنّانة اللبّنانية عبير نعمة في الدّورة المقبلة من مهرجان فاس الدّولي. وذكرت الفنانة في رسالة إلى جمهورها، عبر إحدى صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّها تستعدّ للمهرجان في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كتبت: "بعزّ عليّ ما كون معكن برسيتال ديني هيدي السّنة، بسبب سفري الدائم. ولكلّ اللي ناطريني بكرا، سامحوني....ما رح أقدر كون ببكركي أو مار شربل لرتبة الآلام لدواعي السفر. رح كون بباريس للتحضير لافتتاح مهرجان فاس الدولي. صلّولي وإنتو بقلبي وبحملكن بصوتي وين ما بكون".

تجدر الإشارة إلى أنّ عبير نعمة شاركت في دورة المهرجان في السنة الماضية، حيث لفتت إليها الأنظار عبر تقديمها مجموعة من تراتيل أرمينيّة وسريانية وبيزنطية.

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