إخلاء سبيل الفنانة الإستعراضية سما المصري

أصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حازم حشاد، يوم الإربعاء، قرارً بأخلاء سبيل الفنانة الإستعراضية المصرية، سما المصري وتغريمها 10 آلاف جنيه، كما جاء في القرار مصادرة أجهزة بث قناة "فلول" التي تملكها، وذلك حسب ما جاء على موقع العربية.

ويذكر أنّ الإدارة العامة للمصنفات الفنّية في وزارة الدّاخلية، ألقت القبض على سما بتهمة استخدامها أجهزة بث غير مرخّصة رسمياً في قناة "فلول" التّابعة لها، والتي افتتحتها منذ أشهر قليلة احتوت على برامج وصفت بالإباحية وتتضمنت الكثير من الإيحاءات الجنسية.

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