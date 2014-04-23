درو باريمور تنجب طفلة ثانية

أنجبت الممثلة Drew Barrymore طفلتها الثانية من زوجها، المخرج السينمائي، Will Kopelman مساء الثلاثاء.

وفي بيان مشترك مع زوجها، أكدت Drew، البالغة من العمر 38 عاماً، أنهما سعيدان لخوض هذه التجربة مجدداً مع طفلةٍ جديدة، مع الإشارة الى أنها وطفلتها في صحةٍ جيدة.

وأضاف البيان أنه الأن أصبح لإبنتهما Olive شقيقة صغيرة جديدة تحمل إسم Frankie Barrymore Kopelman.

يذكر أن Drew Barrymore تزوجت Will Kopelman في حزيران/يونيه 2012، وأنجبت طفلتها الأولى عام 2013.



