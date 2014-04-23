خبير مائي: سد النهضة لن يفيد الإثيوبيين.. ووقف تمويله نجاح للدبلوماسية المصرية

قال الدكتور مغاوري شحاتة دياب، خبير المياه الدولي، إن وقف تمويل سد النهضة، يعد نجاحًا للدبلوماسية المصرية.

وأضاف “مغاوري”، خلال تصريحات صحفية لوكالة أنباء أونا، اليوم، الاربعاء، إن اثيوبيا تعتبر السد مشروعًا قوميًا و ستحاول تحصيل مبالغ مالية من المواطنين، لاستكمال بناء السد، وهو الأمر الذي سيصعب تحقيقه خاصة وأن تكلفة بناء السد تبلغ 4.8 مليار دولار، فيما لم تحصل اثيوبيا على معونات من الخارج سوى بقيمة 25 مليون دولار، وهو رقم ضئيل، على حد قوله.

ونصح “مغاوري”، دولة إثيوبيا ببناء سدود صغيره للاستفاده من الماء والكهرباء، وعدم التأثير على حصة مصر والسودان من المياه، مؤكدًا أن “السد” لن يفيد المواطن الاثيوبي.

وتابع: ” أتوقع أن تتوقف اثيوبيا عن بناء السد، في ظل وقف التمويل، ولكن لو واصلت بناء السد، فإن مصر ستلجأ لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا”.