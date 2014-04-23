أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خبير مائي: سد النهضة لن يفيد الإثيوبيين.. ووقف تمويله نجاح للدبلوماسية المصرية

Google+ Print
خبير مائي: سد النهضة لن يفيد الإثيوبيين.. ووقف تمويله نجاح للدبلوماسية المصرية خبير مائي: سد النهضة لن يفيد الإثيوبيين.. ووقف تمويله نجاح للدبلوماسية المصرية

مغاوري شحاته دياب

قال الدكتور مغاوري شحاتة دياب، خبير المياه الدولي، إن وقف تمويل سد النهضة، يعد نجاحًا للدبلوماسية المصرية.

 

وأضاف “مغاوري”، خلال تصريحات صحفية لوكالة أنباء أونا، اليوم، الاربعاء، إن اثيوبيا تعتبر السد مشروعًا قوميًا و ستحاول تحصيل مبالغ مالية من المواطنين، لاستكمال بناء السد، وهو الأمر الذي سيصعب تحقيقه خاصة وأن تكلفة بناء السد تبلغ 4.8 مليار دولار، فيما لم تحصل اثيوبيا على معونات من الخارج سوى بقيمة 25 مليون دولار، وهو رقم ضئيل، على حد قوله. 

 

ونصح “مغاوري”، دولة إثيوبيا ببناء سدود صغيره للاستفاده من الماء والكهرباء، وعدم التأثير على حصة والسودان من المياه، مؤكدًا أن “السد” لن يفيد المواطن الاثيوبي.

 

وتابع: ” أتوقع أن تتوقف اثيوبيا عن بناء السد، في ظل وقف التمويل، ولكن لو واصلت بناء السد، فإن مصر ستلجأ لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية