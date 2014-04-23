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الرئيس: مصر تلتزم باتفاقيات السلام طالما التزم بها الجانب الآخر

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الرئيس: مصر تلتزم باتفاقيات السلام طالما التزم بها الجانب الآخر الرئيس: مصر تلتزم باتفاقيات السلام طالما التزم بها الجانب الآخر

 

قال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، إن تلتزم باتفاقية السلام، طالما التزم بها الجانب اللآخر.

وأضاف منصور، خلال كلمته للأمة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، إن أمن مصر يمثل الأمن الاسترلاتيجي لدول اللخليج العربي والمنطقة العربية.

وأشار الرئيس إلى أن سيناء “بوابة مصر الشرقية التي حاول عبرها الكثيرون الاعتداء على أرضنا، وما كان نصيبهم منها سوى إلحاق الهزيمة بهم، ورد كيدهم خائبين”.

ووجه الرئيس تحية إلى رجال وجنود القوات المسلحة المصرية اللذين ساهموا في إعادة هذا الجزء الهام من البلاد، وإلى أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لبلادهم.

 

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