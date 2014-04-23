إحالة متهمين غريق مدرسة السلام باسيوط إلى محكمة الجنح وتحديد 27 أبريل للنظر فيها

قررت نيابة إستئناف أسيوط بإحالة المتهمين في قضية الطفل “محمد صلاح الدين ” الذي لقى مصرعه فى بيارة للصرف الصحي بمدرسة السلام الحديثة الخاصة بأسيوط إلى محكمة جنح ثان أسيوط ،وحدد لها جلسة 27 أبريل الجاري لنظر القضية.

> يذكر أن ،المتهمين فى القضية هم القس محسن منير رزق الله الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلى ،ونادرة بهاء بطرس أبادير مدير عام مدرسة السلام الحديثة الخاصة بأسيوط وأسامة فتحي عياد سعيد معاون المدرسة.