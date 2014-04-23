وزارة السياحة تختتم فعاليات ورشة عمل وكلاء الشركات الأجنبية

اختتمت وزارة السياحة وصندوق الكومنولث، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل التى عقدت بالشراكة بينهما لوفد من وكلاء كبريات شركات السياحة لعدد من دول الكومنولث والدول الإسلامية.

حاضر فى ورشة العمل التى عقدت فى الفترة من 13 إلى 23 من أبريل لفيف من قيادات وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية واتحاد الغرف السياحية والسفير أمين عام الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث.

وتناولت ورشة العمل الجهود التى تبذلها وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة، وتنوع المنتج السياحى المصرى ما بين السياحة الثقافية، الشاطئية، السفارى، وغيرها من الأنماط السياحية، وكذلك تطرقت ورشة العمل إلى الأهمية الاقتصادية للسياحة ودور الإحصاءات السياحية فى رسم وتخطيط الحركة السياحية الدولية، وتحديد فرص وأولويات الاستثمار.

ومن جانبه قال حسن سليم رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتدريب، إن جهود وزارة السياحة متواصلة فى مسارات عديدة لمجابهة الأزمة السياحية الراهنة ومن تلك المسارات تنظيم العديد من ورش العمل والندوات والمؤتمرات الرامية إلى تبادل الرؤى والأفكار بما يخدم العملية السياحية، لافتاً أن تنظيم تلك الأحداث والمناسبات يعول عليه كثيراً فى إظهار الصورة الحقيقة للمقصد السياحى المصرى وتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج.