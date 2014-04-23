محمود فوزى متحدثًا للجنة تعديل قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية

قررت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية تعيين المستشار محمود فوزى المستشار القانونى لوزارة العدالة الانتقالية متحدثًا رسميًا باسم اللجنة.

وعقدت اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية عدلى منصور أول اجتماعاتها اليوم.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار د.عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء على محمد عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.

كما تضم اللجنة المستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وحدد القرار فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به لإنهاء اللجنة إعداد القانونين، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

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