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وزير الشباب: 100 ألف جنيه قيمة جوائز مجال الموسيقى بـ"إبداع "2

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وزير الشباب: 100 ألف جنيه قيمة جوائز مجال الموسيقى بـ"إبداع "2 وزير الشباب: 100 ألف جنيه قيمة جوائز مجال الموسيقى بـ"إبداع "2

أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قيمة الجوائز فى مجال الموسيقى بمسابقة إبداع2(جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية لعام2013-2014) تصل إلى 100 ألف جنيه للفائزين فى هذا المجال.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية، أن توزيع جوائز مسابقة إبداع2، سيتم خلال الحفل الختامى المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل الجارى، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة والإعلام بدولة الامارات العربية المتحدة، ولفيف من السفراء ورؤساء الجامعات المصرية ولجان تحكيم المسابقة.

يذكر أن مسابقة إبداع2 شارك فيها طلاب (26) جامعة حكومية وخاصة "عين شمس ، بنها، المنصورة، المنوفية، دمنهور، قناة السويس، الفيوم، طنطا، النهضة، الجامعة الأمريكية، الزقازيق، حلوان، أكاديمية الفنون، جنوب الوادى، القاهرة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، جامعة سيناء، دمياط، بورسعيد، المستقبل، الأكاديمية العربية البحرية، وأسوان".
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