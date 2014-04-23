محافظ الجيزة: يجب احترام القوانين.. ولا تستر على الفساد والمفسدين

أكد محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، أهمية احترام القانون ومحاسبة كل من تسول نفسه مخالفة القوانين، مشددًا على أنه لن يتم التسامح أو التستر على الفساد والمفسدين، واستمرار متابعة الأداء لكافة العاملين بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والرقابية.

وصرح أنه يتم حاليًا تنفيذ برامج تدريبية شاملة لرفع كفاءة الأداء الوظيفى والمتابعة الجادة للموظفين خاصةً من المتعاملين مع الجمهور واختيارهم بعناية وفقاً للشفافية والنزاهة. مشيرًا إلى أن هذه البرامج تستهدف تطوير العمل المحلى وإنهاء الأعمال بسرعة، وضبط أى صور للخروج على القانون.

وأضاف أنه شخصيًا يحرص على عدم بقاء أى قيادة محلية فى أماكنها فترة طويلة، والقيام بصفة دورية بتجديد الدماء وتغيير المواقع.

يأتى هذا فى الوقت الذى تمكنت فيه محافظة الجيزة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالجيزة، من ضبط "أ. ش.أ" أحد موظفى غرفة عمليات المحافظة، لاتهامه بتلقى مبالغ مالية من أحد المواطنين بعد إيهامه باستطاعته التغاضى عن مخالفات غير حقيقية، حيث قام هذا المواطن بالإبلاغ عن الموظف بهيئة الرقابة الإدارية التى ضبطته أثناء استلامه للرشوة، كما تم القبض على "م. ح."موظف آخر بديوان عام المحافظة "حاصل على إجازة بدون مرتب"، لاتهامه بتقاضى مبالغ مالية من المواطنين نظير حجز شقق سكنية وهمية.