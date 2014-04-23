النقابة العامة للفلاحين تنعى شهداء الواجب من أبناء الداخلية

نعت النقابة العامة للفلاحين ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب من أبناء وزارة الداخلية، العميد أحمد زكى والنقيب أحمد سعد، اللذين استشهدا فى أعمال إرهابية صباح اليوم الأربعاء، بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، وتدعو الله أن يسكنهم فسيح جناته، وتتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقال أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين ورئيس المجلس العربى للفلاحين والمزارعين العرب، عبر بيان النقابة اليوم، إن هذا الإرهاب الذى يدمى القلوب كل يوم لابد وأن يواجه بيد من حديد، مؤكدًا على أن مثل هذا التطرف العنيف الذى تتخذه جماعة الإخوان الإرهابية، لن يثنينا أبدا عن استكمال بناء الدولة واستكمال خارطه الطريق.

ووجه نقيب عام الفلاحين باسم فلاحى مصر التحية الصادقة لرجال الشرطة البواسل، الذين يقدمون أنفسهم فداء للوطن، ويدفعون أرواحهم فى سبيل دعم الأمن والاستقرار للبلاد، ويواجهون بكل شجاعة الأعمال الإرهابية الجبانة التى تستهدف إثارة الفوضى وتخويف الأمنين.

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