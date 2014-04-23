سوق السفر العربي يركز على ازدهار السياحة البحرية في منطقة الخليج

قال منظمو معرض سوق السفر العربي (الملتقى) الذي ينعقد الشهر المقبل في دبي ان المعرض الدولي سيركز في دورته لهاذ العام على انتعاش قطاع السياحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط بعد ان عانى من ويلات الازمة الاقتصادية العالمية في السنوات الاخيرة وتبعات ثورات ما يعرف بالربيع العربي.

> وقالت شركة ريد ترافيل اكزيبشنز التي تنظم المعرض بين 5-8 مايو المقبل في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات ان السياحة البحرية تشهد ازدهارا بسبب الاستثمارات في البنى التحتية وتخفيف اجراءات التأشيرات السياحية وإطلاق حملات التسويق المبتكرة.

> ووفقا للخبراء فان أبرز التحديات التي واجهت المنطقة نقص موانئ الرسوّ ومرافق ومنشآت السفن السياحية حيث كانت معظم مراسي السفن السياحية تقع ضمن موانئ الشحن التجاري وهذا لم يكن ملائما كثيرا للسياح.

> و يشار الى أن ميناء زايد في أبوظبي يخضع حالياَ لعملية تطوير للمرافق المخصصة للسفن السياحية، و بالاضافة فقد تم تطوير ميناء راشد في دبي لزيادة الاستيعاب ليصل الى سبع سفن في الوقت الواحد و ذلك كجزء من استراتيجية دبي لجذب 450 الف سائح على متن السفن السياحية بحلول عام 2016.

> وقال مارك والش مدير المجموعة في ريد ترافيل اكزيبشنز ان الحكومات الاقليمية استثمرت بقوة في البنى التحتية المطلوبة لاستقطاب السياحة البحرية الامر الذي يعزز الثقة بهذه السوق.

> وبدأت البحرين انشاء مشاريع متنوعة بقيمة 80 مليون دولار على ساحل المحرق والواجهة البحرية لكورنيش الملك فيصل فيما تخطط سلطنة عمان لإقامة مشروع جديد مكون من 100 مرسى بحري كجزء من مشروع جبل سيفا. وفي ميناء العقبة الاردني سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع مرسى زايد عام 2015 بكلفة تزيد على 815 مليون دولار.

> كما ساعد تخفيف القيود على منح التأشيرات السياحية في تعزيز نشاط السفن السياحية خاصة اذا ضمت الجولة السياحة زيارة عدة موانئ في عدة دول.

و سمحت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول اخرى بحصول موجة جديدة من السياح القادمين على التأشيرات السياحية عند الوصول فيما تدرس دولة الامارات منح تأشيرات سياحية متعددة للقادمين على متن السفن السياحية. ومن شأن هذا ان يخلق العديد من الفرص لشركات السياحة المحلية التي تقدم برامج سياحية مختارة لعرض خدماتها في معرض سوق السفر العربي فيما ادت الحملات التسويقية المبتكرة الى ابراز مزايا الوجهات السياحية مثل مسندم وصلالة.

> وقال والش ان الرحلات السياحية البحرية الخاصة اصبحت رائجة هذه الايام ومن المتوقع تحقيق نمو قوي لهذا القطاع مما يخلق شراكات جديدة بين شركات السفن السياحية وشركات السياحة والسفر المحلية.

> وقد اضيفت قاعة جديدة لدورة هذا العام من سوق السفر العربي لتصل مساحة المعرض الى 23500 متر مربع اي بزيادة 7% تقريبا عن العام الماضي.

اما جناح السياحة البحرية فقد تضاعفت مساحته الى اكثر من الضعف لتصل الى 200 متر مربع تقريبا مقارنة بالعام الماضي. وتشمل الجهات العارضة في هذا الجناح مرسى مسندم للغوص والرحلات البحرية بالاضافة الى كروز اريبيا و رويال كاريبيان و بولمانتر من اسبانيا وبيرل للتسويق من المملكة المتحدة وغيرها.

> وإضافة للجناح سيتم تنظيم ندوة حول السفن السياحية لمناقشة احدث قضايا القطاع مثل ابتكار المنتجات وأحدث اتجاهات المقصورات الفاخرة والوجهات السياحية الجديدة.

> ويدير الجلسة الخبير البارز في هذا القطاع آلان ليكويتل ويشارك فيها حمد بن مجرن المدير التنفيذي في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وجاسم زيتون مدير السفن السياحية في دناتا- جلف فنتشرز اضافة الى مدراء من رويال كاريبيان وكوستا كروز.

> ويضم سوق السفر العربي 2014 اكثر من 40 ندوة وجلسة تتناول مختلف قضايا السياحة والسفر والتي تغطي اضافة الى السفن البحرية موضوعات الطيران والاتجاهات المتنقلة والطلب المتزايد على سياحة المنتجعات العلاجية. ويتحدث في هذه الندوات العديد من قادة الاعمال المؤثرين في المنطقة ومنهم عادل علي الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران و ايفان جاكوفلجيفيك، مدير السفر في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في جوجل ومحمد الظاهري مدير الاستراتيجية والسياسات في هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة اضافة الى العديد من الخبراء العالميين.

> ويعقد المعرض الذي اصبح اضخم معرض من نوعه في المنطقة وواحد من اكبر المعارض في العالم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.