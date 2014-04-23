صحيفة كتالونية: “سانشيز” قد يعود إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس

قالت صحفية “سبورت” الكتلونية الشهيرة، إن مهاجم برشلونة “أليكسيس سانشيز” اقترب من العودة للدوري الإيطالي من بوابة اليوفنتوس في فترة سوق الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن “اليوفي” يرغب وبكل قوة في تدعيم صفوفه في الموسم المقبل من أجل المنافسة على الدوري والتواجد بقوة في مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي خرج منها هذا الموسم من دوري المجموعات.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن النادي الإيطالي ربما يستغل مشاكل سانشيز مع مدرب الفريق الكتلوني “تاتا مارتينو” بعد مباراة الكلاسيكو الأخيرة في نهائي كأس ملك إسبانيا ويرحل عن برشلونة مع نهاية هذا الموسم.