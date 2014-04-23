بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض الأنشطة التربوية ويصرف 25 الف جنيه مكافأة للمشاركين

قرر محافظ أسوان مصطفي يسري، صرف مكافأة مالية 25 ألف جنية للمشاركين والقائمين علي تنظيم معرض الأنشطة التربوية والثقافية السنوي ،والمقام بمجمع مدارس التربية الخاصة بطريق السادات وذلك نظراً لجهودهم المتميزة في انجاح فاعليات المعرض بجانب صرف 10 آلاف جنية لذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب مدرسة النور للمكفوفين ، علاوة علي دعم المدرسة بالآت موسيقية.

جاء ذلك أثناء افتتاح معرض الأنشطة التربوية والثقافية بحضور محمد عبده حواتي مدير عام التربية والتعليم بأسوان ومديري الإدارات التعليمية ، ووجه مصطفي يسري إلي الاستفادة من منتجات المعرض لهذا العام لتوزيعها علي المتضررين في أحداث أسوان الأخيرة علي نفقة المحافظة وبواسطة التضامن الاجتماعي ، مع العمل علي إقامة منافذ لبيع منتجات المدارس المشاركة في المعرض للمساهمة في تطويرها أول بأول ، مؤكداً علي حرص المحافظة أيضاً ومساندتها الكاملة لتنمية القدرات والمهارات الفكرية والإبداعية لدي الطلاب لتخريج شباب قادر علي العطاء والانتماء للوطن ومواجهة التحديات في المستقبل ،

كما أثني يسري بالروح العالية التي يتميز بها طلاب التربية الخاصة مما يؤكد علي مدي الإصرار والعزيمة لديهم ، مشيداً بالمستوي التعليمي والأنشطة المختلفة للطلاب والتي ظهرت من خلال ابتكاراتهم وإبداعاتهم التي لمسها أثناء تفقده للمعرض بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع المحلي والقدرة علي العمل في أي مجال .

ومن جانبه أوضح عبده حواتي بأن معرض الأنشطة التربوية والثقافية لهذا العام شاركت فيه جميع الإدارات الفرعية علي مستوي المحافظة ، وطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة من أجل اكتشاف الموهوبين منهم والآخذ بأيديهم إلي الأمام للمشاركة في مختلف المسابقات التي يتم تنظيمها علي مستوي الجمهورية ، لافتاً إلي أن فريق الأيسف التابع لمديرية التربية والتعليم شارك بالمعرض النهائي علي مستوي قطاع الصعيد بعدد 35 مشروع بحثي فاز منهم 8 مشروعات علي مستوي المسابقة ، فيما حصل الطالب عمرو محمود علي من إدارة كوم امبو علي منحه دراسية من المعهد العالي للهندسة بالأقصر ، كما شارك الايسف في مؤتمر شباب الباحثين الثالث الذي اقيم تحت رعاية جامعة أسوان.