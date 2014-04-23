راغب علامة يسخر من انتخاب مجلس النواب للرئيس اللبناني القادم

سخر الفنان راغب علامة من انتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية اللبنانية اليوم، ووصف ما يحدث بالمسرحية.

وفي سلسلة تغريدات له على موقع تويتر كتب علامة . “الى الشعب اللبناني العظيم ما رأيكم بالمسرحية الكبرى أقصد مسرحية انتخاب الرئيس وهل فعلاً الشعب يختار الرئيس ؟ هل كلمة الشعب هي الفصل؟ مسرحية”

وتابع: “يعني اليوم يقفلوا الشوارع ويشغلوا القوى الأمنية بأمن السياسيين ويضيعوا وقت الناس مسجونين في السيارات والنتيجة فقط مسرحية لا إنتخاب للرئيس!!”.

> نذكر ان رئيس الجمهورية اللبنانية ينتخب بالاقتراع بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

> راغب علامة يصل مساء اليوم للقاهرة لإحياء حفل خاص .