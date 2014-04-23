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راغب علامة يسخر من انتخاب مجلس النواب للرئيس اللبناني القادم

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علامةسخر الفنان راغب علامة من انتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية اللبنانية اليوم، ووصف ما يحدث بالمسرحية.

وفي سلسلة تغريدات له على موقع تويتر كتب علامة . “الى الشعب اللبناني العظيم ما رأيكم بالمسرحية الكبرى أقصد مسرحية انتخاب الرئيس وهل فعلاً الشعب يختار الرئيس ؟ هل كلمة الشعب هي الفصل؟ مسرحية”

وتابع: “يعني اليوم يقفلوا الشوارع ويشغلوا القوى الأمنية بأمن السياسيين ويضيعوا وقت الناس مسجونين في السيارات والنتيجة فقط مسرحية لا إنتخاب للرئيس!!”.
> نذكر ان رئيس الجمهورية اللبنانية ينتخب بالاقتراع بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
> راغب علامة يصل مساء اليوم للقاهرة لإحياء حفل خاص .

تغريدة راغب علامة

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