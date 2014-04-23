السادات : صباحي لا يملُك سوى مُغازلة الفقراء بشعارات “جوفاء”

أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أن تصريحات المرشح الرئاسي حمدين صباحي التى هاجمت القرار الحكومي برفع أسعار الغاز المنزلى ووصفته بأنه يمثل استمرارًا لتحميل الفقراء ضريبة سياسات الفساد والظلم الاجتماعى ، هى جهل اقتصادي من صباحي ومحاولة لمغازلة الفقراء والمواطنين البسطاء بشعارات جوفاء لن تغيير في الوضع الاقتصادي من شيئ .

وقال السادات فى تصريحات صحفية ان اخر ما تطلبه المرحلة الحالية هو الافتاء فى الامور الاقتصادية عن جهل وعدم خبرة ، مؤكدا انه يجب على أي مرشح رئاسي أن يكون صادقا مع الناس وعلى علم ودراية بالوضع الاقتصادي الذى تعيشه مصر الان .

وأشار السادات أن قرار الحكومة برفع اسعار الغاز لشرائح معينة هو نوع من أنواع الترشيد للمواد البترولية ، الذى يوفر للدولة مئات الملايين شهريا ، و الذى سيساهم فعليا فى إيصال الدعم لمن يستحقه خاصة وان القرار لا يشمل المخابز البلدية ،أي لن يكون له تأثير على سعر الخبزالمدعم .