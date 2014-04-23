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مباحث التموين بالإسماعيلية تضبط كمية كبيرة من “العصائر المعلبة” غير صالحة

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unnamed (19)وردت معلومات لضباط قسم شرطة ، أكدتها التحريات بقيام المدعو” صلاح ع س ، أردنى سن 43 “مقيم نفيشة  دائرة مركز الإسماعيلية ، بإستيراد كمية من العصائر من دولة الأردن “منتهية الصلاحية ” لإعادة تعبئتها بعبوات أخرى وطرحها للبيع بالأسواق.
> وعقب تقنين الإجراءات ،تم إستهداف مخزن المتحرى عنه حيث تم ضبطه وبحوزته داخل المخزن الكائن بناحية محل إقامته على عــدد “15 ألف” عبوة مُعبأة عصائر الصحة ، ورد تقريرها يفيد بأن جميع العبوات ، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

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