مباحث التموين بالإسماعيلية تضبط كمية كبيرة من “العصائر المعلبة” غير صالحة

وردت معلومات لضباط قسم شرطة التموين ، أكدتها التحريات بقيام المدعو” صلاح ع س ، أردنى سن 43 “مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية ، بإستيراد كمية من العصائر من دولة الأردن “منتهية الصلاحية ” لإعادة تعبئتها بعبوات أخرى وطرحها للبيع بالأسواق.

> وعقب تقنين الإجراءات ،تم إستهداف مخزن المتحرى عنه حيث تم ضبطه وبحوزته داخل المخزن الكائن بناحية محل إقامته على عــدد “15 ألف” عبوة مُعبأة عصائر الصحة ، ورد تقريرها يفيد بأن جميع العبوات ، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.