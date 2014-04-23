حزب الصرح يدين حادثي الاسكندرية ويطالب المصريين بالوقوف بجانب المؤسسات الأمنية

أدان المهندس طارق نديم،رئيس حزب الصرح المصري الحر بشدة حادثي الغدر والتي راح العميد أحمد زكي والنقيب أحمد سعد، اللذان استشهدا صباح اليوم الأربعاء، نتيجة أعمال إرهابية متطرفة في مدينة السادس من أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.

وأكد ان مثل هذه الحوادث المثيره للاشمئزاز هو استمرار لسلسلة العمليات الأرهابية الجبانه التي تنتهجها جماعات الظلام والفتنه ، ضد ابناء مصر الشرفاء حماة الأمن ،والتي تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر حاليا.

واهاب النديم بالشعب المصري بأكمله الوقوف بجانب مؤسساته الأمنيه ومساعدتها للتصدي بكل ايمان وقوة وأصرار علي قطع يد الغدر والخسة والإرهاب التي تحاول العبث بأمن المواطن المصري وترويعه .

وقال “إن ما يحدث علي ارض مصر من انتهاك صارخ وواضح لأمن المواطن المصري ،ليس من أخلاق وشيم الإسلام والإدعاء بغير ذلك محض إفتراء وكذب على إسلامنا الحنيف ،مطالباً الجهات الامنية سرعة الكشف عن مرتكب هذا الحادث الذي يدل علي خسة فاعله وتقديمه للمحاكمه ليشهد المصريين والعالم اجمع قدرة المصريين وصلابتهم ومؤسساتهم القوية علي التصدي لهذه اليد الغادره والخسيسة التي لا ليس لها اية صلة باي دين سماوي ولا قيم أ ومبادئ انسانيه” .

ونعي ببالغ الحزن والأسي ضحايا الحادث الأليم ،وتقدم بخالص تعازيه إلى أهالي الشهداء كما تمني ان يتم الله شفاء المصابين ليعودو الي زويهم واهليهم بكامل الصحة