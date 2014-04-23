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أحلام : الغيرة .. هى سر الهجوم على هيفاء وهبى وفيلمها “حلاوة روح”

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احلامتغريدات احلام لهيفاءأكدت المطربة الإماراتية أحلام، دعمها للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،موشيرة إلى أن الغيرة هى السبب فى الهجوم على فيلمها الجديد “حلاوة روح”. و عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، حيث كتبت أخلام .“أحب ان أهنئ الفنانه هيفاءوهبي على فلمها الجديد”حلاوة روح”، الغيره من هيفاء جعلت الكل يتعرض لشخصها عيب !، شفنا أفلام قديمه مشاهدينها فوق العشرين وما حد فتحت فمه والا لان هيفاء معقدتكم.وأضافت أحلام ،انتي اثبتي للكل انك فنانه شامله كما اهنيها على برنامجها شكلك مش غريب”.

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