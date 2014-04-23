"القوى العاملة" تعلن نتائج التقدم لـ32 ألف وظيفة خلال أسبوعين

انتهى، اليوم الأربعاء، الموعد المحدد من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة لتلقى طلبات 32 ألف و739 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى، بمرتب يتراوح بين 850 جنيها إلى 1500 جنيه، المعلن عنها بالقطاع الخاص والاستثمارى، بعد أن تم فتح باب قبول الطلبات لمدة 3 أيام.

> وقد شهد اليوم الأخير لتقديم الطلبات تزاحم شديد من قبل الراغبين فى شغل وظيفة تتناسب مع مؤهل وخبرة كل متقدم.

وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه سيتم حصر الأعداد التى تقدمت لشغل الوظائف المتاحة، وتصنيفهم طبقا لمؤهلاتهم، وتوزيعهم على فرص العمل المتاحة، وإعلان النتائج على الموقع الإلكترونى للوزارة www.manpower.gov.eg، أو من خلال الاتصال التليفونى مباشرة براغب العمل فى خلال 15 يوما.

وأشارت "عشرى" إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة استلام المرشحين للوظائف المرشحين عليها، وبالشروط والمميزات المعلن عنها بالشركات المختلفة.

وأكدت أنه حال نفاذ الفرص المعلن عنها، سيتم إدخال بيانات جميع راغبى العمل على قاعدة معلومات الوزارة لتوفير فرص عمل تباعا.