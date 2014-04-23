أخبار عاجلة

أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"زعزوع" يبحث مع سفيرة لاتفيا سبل دعم السياحة الوافدة

Google+ Print
"زعزوع" يبحث مع سفيرة لاتفيا سبل دعم السياحة الوافدة "زعزوع" يبحث مع سفيرة لاتفيا سبل دعم السياحة الوافدة

التقى وزير السياحة هشام زعزوع سفيرة لاتفيا بالقاهرة ايفتا سيلكا، وذلك للتباحث فى سبل دعم السياحة الوافدة من الاتحاد الأوروبى ولاتفيا إلى ، يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لرأب الصدع الذى أصاب قطاع السياحة وفى ضوء المحاولات الجادة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة.

تطرق الاجتماع إلى التنسيق مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس موران بشأن النظر فى خطة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة البنود الخاصة بالعلاقات السياحية، بالإضافة إلى وضع آلية لترتيب زيارات لخبراء أمنيين أوربيين إلى مصر للتعرف على حقيقة الأوضاع والتأكد من الحالة الأمنية، وذلك لتلافى تحذيرات السفر المجحفة التى تصدرها بعض دول الاتحاد.

ومن جانبه، قالت رشا العزايزى المتحدث الرسمى لوزارة السياحة، إن الوزارة بصدد النظر فى إقامة احتفالية أوبرا عايدة من خلال أوبرا لاتفيا الوطنية، وذلك فى نوفمبر المقبل بمناسبة مرور 145 عاما على تأسيس قناة السويس وكذا اختيار لاتفيا عاصمة للثقافة الأوروبية خلال هذا العام ورئاستها للاتحاد الأوروبى خلال العام القادم.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية