"زعزوع" يبحث مع سفيرة لاتفيا سبل دعم السياحة الوافدة

التقى وزير السياحة هشام زعزوع سفيرة لاتفيا بالقاهرة ايفتا سيلكا، وذلك للتباحث فى سبل دعم السياحة الوافدة من الاتحاد الأوروبى ولاتفيا إلى مصر، يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لرأب الصدع الذى أصاب قطاع السياحة وفى ضوء المحاولات الجادة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة.

تطرق الاجتماع إلى التنسيق مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس موران بشأن النظر فى خطة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة البنود الخاصة بالعلاقات السياحية، بالإضافة إلى وضع آلية لترتيب زيارات لخبراء أمنيين أوربيين إلى مصر للتعرف على حقيقة الأوضاع والتأكد من الحالة الأمنية، وذلك لتلافى تحذيرات السفر المجحفة التى تصدرها بعض دول الاتحاد.

ومن جانبه، قالت رشا العزايزى المتحدث الرسمى لوزارة السياحة، إن الوزارة بصدد النظر فى إقامة احتفالية أوبرا عايدة من خلال أوبرا لاتفيا الوطنية، وذلك فى نوفمبر المقبل بمناسبة مرور 145 عاما على تأسيس قناة السويس وكذا اختيار لاتفيا عاصمة للثقافة الأوروبية خلال هذا العام ورئاستها للاتحاد الأوروبى خلال العام القادم.