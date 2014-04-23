"الزراعة": إنتاج "بطاطس وطماطم" من نبات واحد دراسة لعالم من إنجلتر

قال الدكتور محمد محمود، مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اكتشاف نبات ينتج "بطاطس وطماطم" فى آن واحد متداول عبر النت منذ شهور، وهى دراسة لعالم من إنجلتر، ولم نرصدها هنا فى مصر، ولكن الطماطم والبطاطس تتبع نفس العائلة، وأن الأبحاث جارية ولكن لم تظهر نتائج لهذه الظاهرة.

بدوره أكد المهندس محمود عطا مدير الإدارة العامة للخضر بوزارة الزراعة: "لم نرصد اكتشاف نبات ينتج "بطاطس وطماطم" فى آن واحد وهذة الظاهرة لم نخطر بها من قبل المديريات ولا يوجد لدينا بحث علمى من قسم بحوث الخضر يؤكد إمكانية إنتاج طماطم وبطاطس على شجرة واحدة لأن البطاطس محصول درنى ينتج تحت سطح الأرض أما الطماطم محصول ثمرى يوجد على الأفرع الموجودة أعلى سطح الأرض، فضلاً عن أن الطماطم تتكاثرة بالذرة والبطاطس تتكاثر بالدرنة، ولا يوجد فى الأبحاث المصرية هذا الشكل".

موضوعات متعلقة

>لجنة زراعة حزب النور بكفر الشيخ تكتشف نباتا ينتج "بطاطس وطماطم" فى آن واحد..ورئيس اللجنة المركزية بالوزارة: سنبحث الاكتشاف ومدى آثاره على الإنسان.. وفرق بحثية من الجامعة والزراعة لحسم الأمر

>