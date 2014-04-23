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فريق الدوري - تشكيل زمالكاوي لأحمد علي يدعمه عمرو جمال

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فريق الدوري - تشكيل زمالكاوي لأحمد علي يدعمه عمرو جمال فريق الدوري - تشكيل زمالكاوي لأحمد علي يدعمه عمرو جمال

يعرض FilGoal.com اختيارات أحمد علي مهاجم الزمالك لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم.

وجاءت اختيارات علي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعبا بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره علي جاء بالكامل من الزمالك باستثناء عمرو جمال مهاجم الأهلي وخالد قمر مهاجم الشرطة.

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