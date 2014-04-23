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بالفيديو - الاتحاد يشعل قمة المجموعة الأولى بفوز كبير على سموحة

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بالفيديو - الاتحاد يشعل قمة المجموعة الأولى بفوز كبير على سموحة بالفيديو - الاتحاد يشعل قمة المجموعة الأولى بفوز كبير على سموحة

أشعل الاتحاد السكندري صراع القمة في المجموعة الأولى بعد أن تغلب على سموحة المتصدر في الأسبوع الـ19 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبات الاتحاد السكندري يحتل المركز الثاني خلف سموحة المتصدر بفارق نقطتين ومتفوقا على الأهلي بنقطة واحدة.

وتقدم أحمد حمودي لسموحة في الدقيقة 16 عن طريق أحمد حمودي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعادل عامر صبري النتيجة في الدقيقة 33 بعد أن قابل عرضية من الناحية اليسرى برأسه محولها لداخل الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد شرويدة مهاجم الاتحاد السكندري هدفين متتاليين في الدقيقتين 73 و77 مستغلا أخطاء دفاعية ساذجة في صفوف فريق سموحة.

وقبل نهاية المباراة مباشرة قلص إبراهيم عبد الخالق بتسجيل الهدف الثاني لسموحة بعد جملة رائعة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز الثاني فيما تجمد رصيد سموحة عند 32 نقطة في المركز الأول.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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