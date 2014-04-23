المقاولون يفوز على المقاصة برباعيه “في شوط واحد”

حقق نادي المقاولون فوزا كبير ا على نظيره مصر المقاصه، بنتيجة 4-2، ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم محمود عزت بالهدف الأول للمقاولون في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 24 ثم أضاف أحمد زهران الثالث بعدها بدقيقة واحدة فقط قبل أن يختتم محمد فضل الأهداف في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، استطاع أن يقلص الفارق في الدقيقة 59 عن طريق حسين حمدي الذي عاد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد المقاصة عند 23 نقطة في المركز الخامس.