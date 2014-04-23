وزير الري: إزالة 800 متر مربع بوراق الحضر ضمن حملة إزالة التعديات على النيل

أعلن وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب استمرار الحملة المكثفة لإزالة التعديات على حرم النيل بمنطقة وراق الحضر، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة قامت اليوم الأربعاء ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع شرطة قسم الوراق بإزالة ردم على حرم نهر النيل في هذه المنطقة.

> وقال عبد المطلب ، في تصريح له اليوم ، أن مساحة المنطقة التى تم إزالتها اليوم تبلغ نحو 800م2 ، وما تم إزالته يأتي فى نطاق مشروع تطوير واجهات النيل التي تقوم به الوزارة في منطقة وراق الحضر، وقد بلغ حتى الآن 1500م2.

> وكان الوزير قد أعلن أمس أنه جارى استحداث المزيد من القوانين الحاسمة لمواجهة التعديات على نهر النيل والمصارف والمجارى المائية وأملاك الرى..مؤكدا أن الدولة لن تتراجع للخلف فيما يتعلق بالاستمرار في سياسة الإزالات الفورية لكل المخالفات والتعديات على أملاك الري.

أ.ش.أ